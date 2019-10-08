الجبير يبحث مع وفد مجلس سياسة الشرق الأوسط مستجدات الأوضاع بالمنطقة

بحث وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير مع وفد مجلس سياسة الشرق الأوسط (MEPC)، الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة حيالها.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، أن الجانبين استعرضا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، حيث ضم وفد المجلس (رئيس مجلس إدارة مجلس سياسة الشرق الأوسط السفير ريتشارد شميير- المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بمجلس سياسة الشرق الأوسط الدكتور توماس ماتير- نائب رئيس مجلس الإدارة بالمجلس السفيرة جينا أبركرومبي وينستانلي).