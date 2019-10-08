مفقودون.. أسرة رحمة تبحث عنها في كل مكان

انطلاقًا من الدور الإنساني الذي تقوم به"الدستور" لقرائها، خُصصت هذه المساحة؛ لمشاركة كل من فقد فرد من عائلته، ولم يعرف مكانه بنشر صورهم؛ لنحاول الوصول إلى أكبر عدد أملًا في الوصول إليهم.



رحمه محمد جابر رمضان

مواليد 2013



اختفت يوم 16 نوفمبر 2015 من أمام منزلها ب أبو النمرس الجيزة وكان عمرها سنتين ونص

بحثوا عنها في كل مكان ومالهاش أثر.



برجاء ممن لديه اي معلومة الاتصال بـ

01110380678