كريم فهمي ينعى الفنان طلعت زكريا
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:26 م
رباب الأهوانيطباعة
نعى الفنان كريم فهمي، الفنان طلعت زكريا، الذي وافته المنية منذ قليل، اليوم الثلاثاء.
ونشر" فهمي" صورة للفنان الراحل طلعت زكريا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "البقاء لله، لا إله إلا الله، الأستاذ طلعت زكريا في ذمة الله".
يذكر أن الفنان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، استدعت نقله المستشفى.
ونشر" فهمي" صورة للفنان الراحل طلعت زكريا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "البقاء لله، لا إله إلا الله، الأستاذ طلعت زكريا في ذمة الله".
يذكر أن الفنان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، استدعت نقله المستشفى.