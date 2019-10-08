دورة تدريبية حول فن تدقيق الأخبار الرقمية بنقابة الصحفيين

تنظم لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين ورشة جديدة، حول فن تدقيق الأخبار الرقمية "Art of Digital News Checking".



تتناول الورشة أحدث المهارات المستخدمة في غرف الأخبار العالمية لاكتشاف الأخبار المفبركة سواء كانت أخبارًا مقروءة أو مصورة أو فيديو، وستفتح آفاقًا كبيرة للتعاون مع عمالقة مدققي الوقائع "Fact Checkers" في كبرى الصحف الغربية، والمهتمين بتدقيق تصريحات المسؤولين والسياسيين.



تتناول الدورة استخدام مهارات لتدقيق المواقع المفبركة، واستخدام مهارات لتدقيق الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام مهارات تقنية؛ لتدقيق الأخبار الرقمية، واستخدام مهارات البحث الجنائي الرقمي؛ لاكتشاف الأخبار المفبركة.



كما يتناول استخدام مهارات تدقيق تصريحات وبيانات المسئولين وتجميع مواد خبرية؛ لإعداد سبق صحفي في مجال الصحافة الحديثة لتدقيق الوقائع.



تعقد الدورة لمدة ثلاثة أيام من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 مساءً، مع التنبيه بإحضار لاب توب.



ونوهت النقابة إلى أن الاشتراك بأسبقية الحجز لدى الجهاز الإداري بمركز التدريب بالنقابة، ويسدد المشارك 100 جنيه بخزينة النقابة.



يقوم بالتدريب الزميل الصحفي الأستاذ شادي جبريل مدرب إعلامي، ومعد برامج تليفزيونية.