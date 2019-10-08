موعد مباراة الزمالك وجينراسيون الجديد في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم، تحديد 24 أكتوبر موعدا لمباراة الزمالك وجينراسيون السنغالي، في القاهرة في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.



وألغيت المباراة لعدم حضور جينراسيون السنغالي إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، واحتسبت لصالح الزمالك وأعلن تأهله لدور المجموعات، قبل تعليق "كاف" نتيجة المباراة، لحسم الموقف في اجتماع اليوم.



وكان "كاف" قرر نقل المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب وتغيير موعدها من السبت إلى الأحد، بناء على طلب من اتحاد الكرة المصري لدواعي أمنية، وأرسل خطابا إلى الناديين بالموعد والمكان الجديدين، إلا أن الفريق السنغالي أرسل احتجاجًا إلى "كاف" بدعوى عدم إبلاغ النادي بالموعد الجديد قبل إقامة المباراة بـ10 أيام، كما أن استند في احتجاجه إلى إقامة مباريات في الدوري في الموعد الأساسي للقاء وفي القاهرة.