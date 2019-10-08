مفقودون.. شقيقان خرجا دون عودة

انطلاقًا من الدور الإنساني الذي تقوم به"الدستور" لقرائها، خُصصت هذه المساحة؛ لمشاركة كل من فقد فرد من عائلته، ولم يعرف مكانه بنشر صورهم؛ لنحاول الوصول إلى أكبر عدد أملًا في الوصول إليهم.



نداء لرواد القطارات



محمد محمد الباز ( 9 سنوات)

مؤمن الحسيني محمد ( 12 سنه)

متغيبين بتاريخ 3 أكتوبر 2019 من الجمالية محافظة الدقهلية.



محمد ومؤمن أخوين من الأم.. كانوا بيخرجوا بس بيتغيبوا ليوم واحد وبيرجعوا المره دي خرجوا ومارجعوش.



اهلهم سألوا في محطة قطار المنصورة والشرطي قال لهم إنه شافهم راكبين قطار القاهرة.

برجاء ممن يراهم الاتصال بـ

01092481692

01095340277