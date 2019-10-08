محمد هنيدي ناعيا طلعت زكريا: "مع السلامة يا صاحبي"
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:21 م
رباب الأهوانيطباعة
نعى الفنان محمد هنيدي، الفنان طلعت زكريا، الذي وافته المنية منذ قليل، اليوم الثلاثاء.
ونشر هنيدي صورة للفنان الراحل طلعت زكريا، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "مع السلامة يا صاحبي، البقاء لله".
يذكر أن الفنان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، استدعت نقله المستشفى.
ونشر هنيدي صورة للفنان الراحل طلعت زكريا، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "مع السلامة يا صاحبي، البقاء لله".
يذكر أن الفنان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، استدعت نقله المستشفى.