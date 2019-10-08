محمد هنيدي ناعيا طلعت زكريا: "مع السلامة يا صاحبي"

نعى الفنان محمد هنيدي، الفنان طلعت زكريا، الذي وافته المنية منذ قليل، اليوم الثلاثاء.



ونشر هنيدي صورة للفنان الراحل طلعت زكريا، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "مع السلامة يا صاحبي، البقاء لله".



يذكر أن الفنان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، استدعت نقله المستشفى.



