إنجاز تعديلات قوانين التعليم في البرلمان.. قريبًا

قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إن هناك تعديلات تأمل اللجنة في إنجازها خلال الانعقاد الأخير، حرصًا على دعم المنظومة التعليمية، موضحة أن هذه التشريعات هي قانون تنظيم الجامعات والتعديلات المطلوبة عليه، وقانون التعليم قبل الجامعي الجديد.



وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك العديد من التعديلات المطروحة على قانون تنظيم الجامعات، في ظل تقادم القانون المنظم، وافتقاده أساسيات كثيرة مطلوبة لتطوير التعليم الجامعي، لافتة: "تعديلات قانون التعليم هي الأخرى مطلوبة؛ لدعم الخطة الجديدة المعتمدة، وتحسين العديد من الأمور على الأخص منها رواتب المعلمين".



وأشارت إلى أنها ستعيد تقديم مشروع قانون لإنشاء نقابة مهندسي البرمجيات، وهم خريجو كليات الحاسبات والمعلومات؛ نظرًا لتزايد أعداد خريجي هذه الكليات دون وجود نقابة لهم.