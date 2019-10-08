وزير خارجية العراق يبحث هاتفيًا مع نظيره الأردنى تطورات الأوضاع

بحث وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم، هاتفيًا مع نظيره الأردنيّ أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أهمّ القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطوُّرات الأوضاع بالمنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء العراقية (نينا)، أن الجانبين اتفقا على أهمّية التنسيق، وفتح آفاق التعاون الثنائيّ لخدمة مصالح الشعبين، كما ناقشا القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام البلدين.



ودعا الحكيم إلى إيجاد حلول للأزمات التي تعاني منها المنطقة، بما يضمن تحقيق الأمن، وتثبيت الاستقرار.