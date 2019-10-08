أحمد السقا ينعى الفنان الراحل طلعت زكريا
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:13 م
رباب الأهوانيطباعة
نعى الفنان أحمد السقا، الفنان الراحل "طلعت زكريا" بنشر صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام".
وعلق "السقا"، كاتبًا: " مع السلامة أخويا وصاحبي ربنا يرحمك برحمته".
وتعرض طلعت زكريا إلى أزمة صحية صباح اليوم وأعلن أبنائه وفاته عبر حسابهم على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" طالبين له الدعاء.
وعلق "السقا"، كاتبًا: " مع السلامة أخويا وصاحبي ربنا يرحمك برحمته".
وتعرض طلعت زكريا إلى أزمة صحية صباح اليوم وأعلن أبنائه وفاته عبر حسابهم على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" طالبين له الدعاء.