وزارة الثقافة تنعي الفنان طلعت زكريا

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وجميع القطاعات والأوساط الفنية، الفنان طلعت زكريا الذي غيبه الموت عصر اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر؛ بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ٥٨ عامًا، وقالت إن الحياة الفنية فقدت أحد صناع البسمة في مصر والوطن العربي، والذي نجح في أداء أدواره بتلقائية فريدة جذبت قلوب الجمهور.



يُذكر أن طلعت زكريا، مواليد عام 1960 في الإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ؛ مما أدى إلى دخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا.



وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة منها طباخ الريس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، وحريم كريم، ومسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز وغيرها من الأعمال الفنية الخالدة.