مصرع ربة منزل بطلق ناري على يد نجل عمها في قنا

لقيت ربة منزل مصرعها، عصر اليوم الثلاثاء، عقب إصابتها بطلق ناري، على يد نجل عمها بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط شمالي قنا.



وكان اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بمصرع "صباح. م. ا"، 43 عامًا، ربة منزل، بعد إصابتها بطلق ناري، بقرية العركي بمركز فرشوط.



فيما تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وكثفت أجهزة الأمن من جهودها لضبط المتهم.