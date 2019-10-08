شوبير يعلن قرار اللجنة الأولمبية ضد اتحاد رفع الأثقال

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن قرار اللجنة الأولمبية المصرية، ضد اتحاد رفع الأثقال، على خلفية اعتزال محمد إيهاب، نجم المنتخب، وإيقاف الاتحاد لمدة عامين، أي ما يعني حرمانه من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.



وكتب "شوبير" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اللجنة الأولمبية المصريه تقرر تجميد رئيس اتحاد رفع الأثقال".



وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد أعلن إيقاف الاتحاد المصري بسبب ثبوت تناول اللاعبين منشطات في بطولة إفريقيا للناشئين وبالتالي لا يحق للاعبين المصريين المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.