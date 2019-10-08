رسميًا.. الكاف يدعو جينيراسيون إلى قرعة أبطال إفريقيا

نشر الحساب الرسمي لفريق جينيراسيون السنغالي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لدعوته إلى حضور مراسم قرعة مرحلة مجموعات دوري الأبطال، ودور الملحق لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية موسم 2019 -2020.



كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر اليوم الثلاثاء، إعادة مباراة الإياب بين الفريق السنغالي ومضيفه الزمالك المصري.



