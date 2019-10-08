الجيش الجزائري يعلن توقيف إرهابيين وضبط مواد لصناعة القنابل

أوقفت قوة من الجيش الجزائري في ولاية خنشلة شمالي البلاد عنصرين اثنين وكمية من المواد والمعدات المستخدمة في صناعة القنابل التقليدية.



وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، نشر عبر موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء، بأنه في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية استطلاع في منطقة بوجلباني، بلدية بابار، ولاية خنشلة شمالي الجزائر، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، القبض على الإرهابيين "د. عبدالمالك" و"ب. الهادي".



وأضاف أن العملية، التي لا تزال متواصلة، مكنت أيضًا من توقيف عنصري دعم وحجز مواد ومعدات لصناعة القنابل التقليدية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المواد الغذائية وأغراض مختلفة.



وتبذل قوات الجيش الجزائري جهودًا مكثفة لملاحقة عناصر مسلحة وإرهابية، في مناطق عدة من البلاد، وتشدد من إجراءات ضبط الحدود خاصة المناطق المتاخمة لشمال مالي وشمال النيجر، لمنع تسلل الإرهابيين والأسلحة، ولمكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية.