"مدبولى" يغادر مجلس النواب بعد إلقاء بيان الحكومة

غادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قاعة مجلس النواب- الآن- بعد إلقاء بيان أمام مجلس النواب في الجلسة العامة، تحدث فيه عن التقرير السنوي الخاص بإنجازات وأعمال الحكومة.



وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للأعضاء: "رئيس الوزراء عنده التزام رئاسى يجب أن يغادر القاعة الآن"، وتحفظ بعض النواب على مغادرة رئيس الوزراء، رغبة منهم في أن يسمع كلماتهم، إلا أن رئيس البرلمان، عقب قائلًا: "هذا التزام رئاسي موضوع غير قابل للنقاش، وبالتالى سيستمر الوزراء جميعهم معنا في القاعة حتى نهاية الجلسة".



وطلب رئيس مجلس النواب من الوزراء عدم مغادرة القاعة، حيث اعترض النواب على خروج بعض الوزراء من القاعة عقب مغادرة رئيس مجلس الوزراء، ليعلق رئيس البرلمان: "على الوزراء عدم مغادرة القاعة، السيد وزيرة التضامن اتفضلى اجلسى، وعلى النواب في وسط القاعة الجلوس وعدم الحديث مع الوزراء".