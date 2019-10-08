أكاديمية التصوف تبدأ تلقى طلبات الدارسين من داخل مصر وخارجها

اعلنت أكاديمية التصوف بالمقطم، أمس الأول، تلقى طلبات الدارسين والدارسات من داخل وخارج مصر، من خلال موقعها على شبكة الأنترنت، ومن المنتظر أن تستقبل 5 آلاف طالب سنويًا.



كانت الأكاديمية، أعلنت على لسان رئيسها الدكتور محمد مهنا عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بدأ الدراسة بها خلال أيام، حيث سيتم تدريس مناهج التصوف والفقه والعقيدة وتفسير القرآن الكريم، إضافة إلى نشر الفكر الوسطى بين الدراسين والدراسات والتصدى للآفكار المتشددة التى تروجها الجماعات المتشددة أمثال "داعش وجماعة الإخوان الإرهابية".



وكشفت مصادر خاصة، لـ"الدستور"، عن أن أكاديمية التصوف، ستستعين بعدد كبير من علماء الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، من أجل التدريس للطلبة والطالبات، سيكون فى مقدمتهم الدكتور يسرى جبر الحسينى الأستاذ بالأزهر الشريف، والدكتور عمرو الوردانى أمين التدريب بدار الإفتاء، والدكتور محمد وسام مسئول الفتوى، والحبيب على الجفرى وعدد من قامات التصوف الإسلامى.



