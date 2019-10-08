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حوادث

وزير المالية يهنئ رئيس مجلس الدولة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:20 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
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زار وزير المالية، اليوم الثلاثاء، مجلس الدولة للتهنئة بثقة رئيس الجمهورية بتعيين المستشار محمد حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة.

وأثنى الوزير على مجلس الدولة والدور الذي يضطلع به، وأشاد بقضاة مجلس الدولة وما يبذلونه من جهد لتحقيق العدالة الإدارية، وسرعة الفصل في القضايا وإبداء الآراء القانونية الصائبة للجهات الإدارية، ومراجعة التشريعات بكفاءة وسرعة.

من ناحية أخرى، وجه رئيس مجلس الدولة الشكر لوزير المالية على زيارته المجلس، متعهدًا بالتعاون الكامل مع وزارة المالية لتحقيق المصلحة العامة وإنهاء مصالح المواطنين وسرعة الفصل في منازعات الضرائب وتحصيل المطالبات استئداءً لحق الدولة.

وصرح مصدر مسئول بالمجلس، بأن رئيس مجلس الدولة أوضح أن المجلس من جانبه أنشأ اعتبارًا من بداية العام القضائي الحالي 12 دائرة جديدة بمحكمة القضاء الإداري للفصل في منازعات الضرائب ليصبح عدد المحاكم المختصة بقضايا الضرائب 26 محكمة على مستوى الجمهورية لضمان سرعة الفصل في تلك المنازعات بحيث تستقر المراكز القانونية لذوي الشأن فيها في أسرع وقت ممكن، وإلى جانب ذلك يعقد مركز الدراسات القضائية والتدريب بالمجلس ورش عمل متعددة تتناول الجوانب المختلفة لقضايا الضرائب وآليات الفصل فيها بما يحقق مستهدف العدالة الناجزة.

وأشار المصدر، إلى أن اللقاء بين وزير المالية ورئيس مجلس الدولة، تناول بحث موقف التشريعات الجديدة التي تتناول بالتنظيم موضوع الرسوم أمام القضاء ومجلس الدولة، التي مضى على العمل بها عشرات السنين، وأصبحت في حاجة إلى التطوير لمواكبة تطور الخدمات التي تقدمها محاكم مجلس الدولة للمتقاضين أمامها.

حضر اللقاء المستشارون أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة المستشار يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار أسامة محمود عبدالعزيز محرم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس هيئة مفوضي الدولة، المستشار أنور أحمد إبراهيم خليل نائب رئيس مجلس الدولة– رئيس قسم التشريع، والمستشار أحمد عبدالتواب محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة– رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية المستشار طه عبده– نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، الذين وجهوا الشكر لوزير المالية على زيارته لمجلس الدولة.

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