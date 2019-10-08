الصين تدعو كوريا الشمالية وأمريكا إلى الحوار والتشاور

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، أهمية أن تتحلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية "كوريا الشمالية" والولايات المتحدة الأمريكية بالصبر، وتلتقيا بعضهما البعض في منتصف الطريق، وتدفعان سويًا عملية التسوية السياسية ونزع السلاح النووي من منطقة شبه الجزيرة الكورية.



وقال شوانغ- في المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء، تعليقًا على إعلان فشل المشاورات على مستوى العمل بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة في ستوكهولم- إن الصين تؤكد ضرورة إيجاد حلول لشواغل كلا الطرفين من خلال الحوار والتشاور، مشيرًا إلى أن بلاده تولي اهتمامًا للمشاورات بين الجانبين.



وأضاف شوانغ، أن تحقيق نزع السلاح النووي والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية هو الاتجاه العام ومحل اتفاق المجتمع الدولي، مشددًا على أن الحوار والتفاوض هما المخرج الأساسي، وأن بكين مستعدة لمواصلة أداء دور بناء في هذا الصدد.