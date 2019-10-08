رسميًا.. شفاينشتايجر يعتزل كرة القدم

أعلن سيباستيان شفاينشتايجر الفائز مع المنتخب الألماني بلقب مونديال 2014، اعتزاله لكرة القدم، وذلك بعد فتح مدرب ألمانيا يواكيم لوف الباب أمام لعودة نجم المنتخب السابق باستيان شفاينشتايجر في جهازه المعاون أو في منصب إداري.



وقال "لوف" في مؤتمر صحفي: "هو من أفضل اللاعبين في تاريخ ألمانيا، لو أراد العودة سيجد مكانًا له معنا دون شك".



ويعتبر شفاينشتايجر من أهم اللاعبين في حقبة المدرب يواكينم لوف مع ألمانيا منذ عام 2006، وكان من الأسماء الرئيسية في تشكيلة المانشافت المتوجة ببطولة كأس العالم 2014.



يذكر أن مسيرة شفايني الدولية بدأت عام 2004، شارك خلالها في 121 مباراة دولية مسجلًا 24 هدفًا حتى اعتزاله الدولي عام 2016.