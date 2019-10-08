قرينة رئيس وزراء اليونان تزور المتحف المصرى الكبير

زارت ماريڨا ميتسوتاكيس قرينة رئيس وزراء اليونان، الموجودة في مصر حاليًا، والوفد المرافق لها، المتحف المصري الكبير، اليوم الثلاثاء.



واستقبل الوفد اليوناني المشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة عاطف مفتاح، حيث زار أعضاء الوفد معامل مركز الترميم وأرض المشروع.



وأعرب الوفد عن إعجابه بالجهود المبذولة لإنجاز المشروع القومي الكبير، متمنين زيارته مرة أخرى بعد الافتتاح.