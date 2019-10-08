تأجيل محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، الثلاثاء، محاكمة 304 متهمين من حركة "حسم" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد"، إلى جلسة 15 أكتوبر؛ للمرافعة.



وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.



ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبدالحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبدالهادى.