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مصر

"النيل للإعلام" ينظم ندوة عن أهمية نصر أكتوبر في بث روح الولاء

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:16 م
جريدة الدستور
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ينظم مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، غدًا الأربعاء، ندوة بعنوان "بث روح الانتماء والولاء في ذكري حرب أكتوبر".

وقالت شوقية عبدالوهاب مدير مركز النيل للإعلام بالإسكندرية - في بيان - إن الندوة تنظم بالتعاون مع إدارة الجمرك التعليمية بالإسكندرية، وتأتي في إطار الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأضافت، أن الندوة تهدف إلى التعرف على الدروس المستفادة من الانتصار العظيم في حرب أكتوبر وأهميته في زيادة حماس الشباب والولاء لمصر الغالية لتصبح دائما في موقع الريادة وزيادة التقدم.

وأشارت، إلى أن الندوة يحاضر فيها نخبة من أعضاء لجنة الخطاب الديني ببيت العائلة ومديرية التعليم، ويحضرها أعضاء في المصالح والهيئات الحكومية والأحزاب وأبناء المحافظة.

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