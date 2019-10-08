سيبايوس: قرار الانتقال من ريال مدريد إلى أرسنال كان صائبًا

قال الإسباني داني سيبايوس، لاعب وسط أرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، إن قرار الانتقال من ريال مدريد على سبيل الإعارة كان صائبًا.



وخاض سيبايوس 11 مباراة مع أرسنال في كل المسابقات، سجل هدفًا واحدًا وصنع هدفين، وقد تم استدعاؤه في قائمة المنتخب الإسباني، بقيادة المدرب روبرت مورينو، ضمن التشكيلة التي ستواجه النرويج والسويد في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم في 12 و15 سبتمبر على الترتيب.



وقال سيبايوس للصحفيين، اليوم الثلاثاء، في مدريد حيث يتدرب المنتخب الإسباني: "أشعر بحالة معنوية جيدة جدًا في أرسنال حاليًا.. كنت أرغب في مغادرة ريال مدريد وكان قراري صائبًا".



وتابع: "الآن ألعب في المكان الذي رغبت فيه والسعادة لا تسعني.. كنت أرغب في الرحيل من أجل الاستمتاع بكرة القدم.. خلال العامين الماضيين لم أفعل ذلك.. كان قراري صائبًا والآن أنا في منتخب إسبانيا".



انضم سيبابوس إلى ريال مدريد من ريال بيتيس في 2017، لكنه أخفق في إثبات نفسه تحت قيادة المدرب زيدن الدين زيدان في فترته الأولى مع النادي، وحين عاد المدرب الفرنسي لريال مدريد في مارس خرج سيبايوس مرة أخرى من حساباته، لينتقل إلى أرسنال على سبيل الإعارة في يوليو.