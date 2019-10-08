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عالم

مقتل زعيم تنظيم "القاعدة" عن جنوب آسيا فى أفغانستان

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:09 م
جريدة الدستور
وكالات
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قتل عاصم عمر زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية في غارة أمريكية - أفغانية مشتركة على مجمع لـ"طالبان" في منطقة موسى قلعة بولاية هلمند الأفغانية، في 23 سبتمبر الماضي، وفق ما أكد مسئولون أفغان، الثلاثاء.

وتزعم "عمر" تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية منذ تأسيسه عام 2014، وقالت المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان، إن "عمر" مواطن باكستاني فيما قالت بعض التقارير إنه ولد في الهند.

وقالت مديرية الأمن في تغريدة على "تويتر" إن عمر قتل مع ستة أعضاء آخرين في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية، معظمهم باكستانيون، في ولاية هلمند جنوب أفغانستان، مضيفة أنه كان ملتحقًا بحركة طالبان.

وقالت السلطات، إنها ستحقق في تقارير ذكرت أن 40 مدنيًا، بينهم أطفال، قتلوا في ضربة جوية خلال العملية.

وأضافت مديرية الأمن، أن من بين أعضاء القاعدة الستة الذين قتلوا في الغارة رجل يدعى "ريحان" مهمته التواصل مع زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

ورفضت القوات الأمريكية في أفغانستان التعليق.

وبموجب خطة انسحاب تأخر تنفيذها بين الولايات المتحدة وطالبان، وافقت واشنطن على سحب جنود من أفغانستان شرط التزام حركة التمرد بضمانات أمنية وقطع كل صلة لها بتنظيم القاعدة.

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