بيان الحكومة.. 12 رسالة من مدبولى لـ"نواب الشعب"

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بمشاركة 8 وزراء أبرزهم الأوقاف، والشباب والرياضة، والمالية، والكهرباء، والتخطيط.



- الهم الأكبر تحقيق الاستقرار الأمني

وقال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الهم الأكبر للحكومة هو العمل على تحقيق الاستقرار الأمني للبلاد ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة عصيبة مرت بها مصر.



وكشف مدبولي، كيف كانت مصر في منتصف عام 2014 "فكانت البنية الأساسية متهالكة سواء بالكهرباء والمياه والغاز كنا غير قادرين على عدم توفير الاحتياجات الأساسية، فنسبة البطالة كانت عالية جدًا نتيجة لتوقف مشروعات كثيرة، فببساطة شديدة كنا نتحدث عن اقتصاد منهار، فهذا كان الوضع حينها"، مؤكدًا أن "الدولة بدأت منذ هذا التاريخ منتصف عام 2014، حجم عمل شاق ومتوالى لبناء دولة".



-تحقيق 5.6% معدل النمو الاقتصادى خلال 3 سنوات

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة قامت بالعديد من المشروعات لفتح شرايين هذه البلاد وتساعد في استقرار هذا البلد، فكان لا بد من برنامج للاصلاح الاقتصادي كان مع عام 2016، قائلا: نحن نتحدث عن برنامج اقتصادي لمدة ثلاث سنوات.



وأكد أن مصر حققت 5.6 % معدل النمو الاقتصادي، كما أن البطالة انخفضت لـ7.5%، فهذا يعكس حجم الجهد الذي بذلته الحكومة خلال ثلاث سنوات.



-لولا الإصلاح الاقتصادي لوصل الدولار لـ35 جنيهًا



وأشار إلى أن الدولة استطاعت أن تنزل في نسبة البطالة من 13% عام 2014 إلى 7% العام الماضي، وهذا حجم يوضح الجهد الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية، كما أن الدولار وصل إلى نسبة انخفاض بمقدار 10%، ووصل سعر الدولار إلى 16 جنيهًا و40 قرشًا، واحتياطي النقد الأجنبي أكثر من 45 مليار دولار تكفينا لفترة طويلة، وقطاع السياحية يتعافى وحقق أعلى إيرادات في تاريخ مصر.



وأوضح مدبولي، أن عجز الموازنة انخفض إلى ٨٫٢% وهي أقل نسبة، كما أن نسبة التضخم أصبحت أقل من 10%، كما أنه لأول مرة يتحقق فائض أولي، مؤكدا أن مصر حصلت على إشادات من كل المؤسسات ومن صندوق النقد الدولي، وهناك دول كثيرة بدأت معنا البرنامج الإصلاحي ولم يكتب لها النجاح، كما أن سوق الاستثمار في مصر هو الأعلى وهو الجاذب، ونعلم أن تنفيذ هذا البرنامج له حجم من المعاناة على المواطن، وهذا ما كان يدفع الرئيس إلي توجيه الشكر للمواطن المصري في كل خطاب له، ولولا دعم المواطن المصري ما كان لينجح هذا البرنامج.



وأضاف مدبولي أن معدل النمو وصل الآن فى مصر إلى 5.6% وهو أعلى معدل وصلت له مصر من 2010.



ولفت إلى أن القيادة السياسية والحكومة لم يكن أمامهما إلا الدخول في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأخذ قرارات صعبة جدًا، فلولا ذلك لوصل سعر الدولار إلى 35 جنيهًا، وزادت أسعار السلع، ووصل التضخم إلى معدلات لا يمكن العلم بها، مشيرًا إلى أنه كان لا بد من بدء البرنامج الخاص بالإصلاح الاقتصادي مع عام 2016، وتم البدء فيه مع نوفمبر 2016، مضيفًا أن العالم كله كان يصف مصر بأن اقتصادها حرج ودولة غير مستقرة، وهناك مخاطر في الاستثمار فيها، وهناك تدهور وتداعي في الاقتصاد.



وأشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى أقل من 15 مليار دولار، وهذا المبلغ يكفي الاحتياجات الأساسية للدولة لأقل من شهرين، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان ضروريًا لفتح شرايين لهذا البلد.



- زيادة مخصصات أسر تكافل وكرامة من 100 لـ 150 جنيهًا



وأعلن بدء ميكنة مشروع الضمان الاجتماعي، وتوحيد برنامج الضمان الاجتماعي مع تكافل وكرامة فى مشروع واحد، مشيرًا إلى أن موضوع التنقية لجداول تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى، كان لا بد لعدة أسباب، الأول هو إضافة أسر جديدة، والثاني أننا اكتشفنا أن صاحب معاش الضمان مات منذ 30 سنة، وما زال يتم صرف المعاش له، ولذلك كان لا بد من التنقية.



وأشار إلى أن الدولة رفعت المبالغ المخصصة لمشروع تكافل وكرامة من 17 ونصف المليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، وسيزيد مخصصات الأسر ما بين 100 و150 جنيهًا في معاش تكافل وكرامة.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن مبادرة حياة كريمة مهمة للغاية، لأنها تعمل على رفع مستوى المعيشة لأكثر من 1000 قرية، وسيتم رفع مستوي معيشة 270 قرية علي مدار عامين، ويتم الآن في رفع مستوى 170 قرية، وسينتهي العمل في الـ170 قرية هذا العام.



- المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المشروعات القومية التي يتم تنفيذها استطاعت أن توفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، في ظل وضع نحتاج فيه على الأقل من 900 ألف إلى مليون فرصة عمل سنويا، نتكلم عن المدن الجديدة ومحطات الكهرباء، والغاز وشبكات الطرق، وغيرها من تلك المشروعات من يعمل بها هم من الشباب المصريين، والارقام تؤكد أن أرقام البطالة في تنازل، ولكن في ثقافتنا التوظيف في الحكومة هو الأساس.



- نحتاج 40% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة



وأكد أن الجهاز الإداري للحكومة مثقل بـ5 مليين عامل، وهو أمر مرهق على الرغم من أن الجهاز الإداري لا يحتاج إلا 40% من هذه القيمة.



-الانتهاء من 225 ألف وحدة سكنية للأسر في العشوائيات



وقال إن الجميع يعرف حجم التحديات والجهد الذي بذلته الدولة، فقد تم عمل 600 ألف وحدة، وتم تسليم نصفهم والباقي في طريقه للاستلام، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 225 األف وحدة سكنية لأسر فقيرة، للقضاء على ظاهرة العشوائيات.



وفيما يخص أسعار السلع، أكد مدبولي أن كل السلع الأساسية، حدث فيها ثبات أو انخفاض لا توجد بها زيادة، كما أن أسعار اللحوم أصبحت رخيصة.



-إعادة بناء المستشفيات والقضاء على قوائم الانتظار



أما قطاع الصحة، فأكد مدبولي، إعادة بناء المستشفيات، والقضاء على ظاهرة قوائم الانتظار.



-نواجه حربًا شرسة ولن نسمح بتكرار سيناريو الفوضى



وأشار إلى أن مصر تواجه حاليًا حربًا من أشرس الحروب، فهي حرب غير تقليدية تعتمد في الأساس على خلق حالة بلبلة وإحباط وهز ثقة المواطن المصري في مؤسسات الدولة والتشكيك في مؤسساته.



وأكد مدبولي، أن كل البلبة التي عاصرناها على مدار الأسبوعين الماضيين، والشعب المصري لن يسمح بتكرار سيناريو الفوضى، مضيفًا أنه يجب أن نعمل على أمن وسلامة هذا الوطن.



وشدد على أن كل أجهزة الدولة مسئولة عن حماية مقدرات الوطن، مشيرًا إلى أنه عند نزول بعض المواطنين للشارع تعاملت الشرطة بالقانون وبمنتهى الحسم ولم تحدث أي تجاوزات.



- نتطلع لوصول الصرف الصحي لـ42% من قرى مصر 2020



أما عن ملف الصرف الصحي، قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن شبكة الطرق الداخلية سيتم تطويرها والانتهاء من الأعمال بها خلال 3 سنوات.



وأضاف أن ملف الصرف الصحي أمر مهم للمواطن المصري، ولكن علينا أن نعلم أن الصرف الصحي كان عام 2014 يخدم 11 % من القري في مصر في 30 يونيو الماضي وصلت النسبة إلى 38%، وفي 30 يونيو 2020 سنصل بالنسبة إلي 42 % وخلال سنوات بسطية سنحقق المأمول للمواطن المصري إذا ما سرنا بتلك الخطة.



وأكد رئيس مجلس الوزراء أن نهاية هذا العام ستشهد ميكنة كل الخدمات بكل المحافظات، وأشار رئيس مجلس الوزراء إلي أن الدولة تعمل علي تعظيم مواردها، ولذلك نفذنا 14 مدينة جديدة كانت علي أرض صحراء مهجورة يتم التعدي عليها، وحولناها إلي مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، وأضاف رئيس مجلس الوزراء: أنه لولا ال22 مدينة جديدة الذي يقطنها الآن 9 ملايين مواطن وبها جامعات جديدة وقلاع صناعية لولاها كيف كان سيكون الأمر.



- لم نخفض مخصصات التموين وزيادتها لـ89 مليار جنيه هذا العام

وأعلن أن الدولة لم تخفض مخصصات التموين، وإنما رفعتها من 35 مليار جنيه في عام 2018 إلى 89 مليار جنيه العام الجاري، لافتًا إلى أن الحكومة استهدفت من خلال ميكنة بطاقات التموين تنقية الكشوف حتى يذهب الدعم للمستحقين.



وأضاف مدبولي أن عملية ميكنة بطاقات التموين كشفت عن وجود بطاقات مكررة، وأخرى تحتوي على أرقام قومية خاطئة، إلى جانب وجود بطاقات لأشخاص غير موجودين من الأساس.



وأشار إلى أنه في يناير الماضي كان هناك 81 مليون اسم موجودين على كشوف دعم الخبر، و61 مليونًا فيما يخص دعم التموين، لافتًاا إلى أنه مع إجراء عملية التنقية أصبح دعم الخبز يذهب لـ70 مليون مواطن، ودعم التموين يستفيد منه 63 مليون مواطن.



- رفع دعم الضمان الاجتماعي لـ18.5 مليار جنيه.. وإدخال 100 ألف أسرة جديدة



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وأشار مدبولي إلى أنه تم رفع دعم الضمان الاجتماعي من 5ر17 إلى 5ر18 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الدولة استهدفت إدخال 100 ألف أسرة جديدة في منظومة الضمان الاجتماعي، مع عودة من يثبت تظله لصرف المعاش.



ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن أحد أهم مشاكل التموين كان عدم وجود منافذ، مشيرًا إلى أنه يوجد حاليًا آلاف المنافذ من خلال مبادرة أمان بعيدًا عن الوسطاء.