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عالم

الشرطة الألمانية تحقق مع سوري خطف شاحنة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:08 م
جريدة الدستور
وكالات
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تحقق السلطات الألمانية، الثلاثاء، في دوافع رجل سوري خطف شاحنة كبيرة وصدم بها عدة سيارات كانت متوقفة عند إشارة ضوئية في مدينة ليمبورغ في غرب ألمانيا، ما أدى إلى إصابة العديدين.

وقال مكتب الإدعاء العام، إنه فتح تحقيقًا في محاولة قتل ضد سوري يبلغ من العمر 32 عامًا، لم تكشف عن اسمه.

وجاء في بيان المكتب، "أن التحقيق يجري في الدافع وراء الحادث.. لا يمكننا التحدث عن الدافع، ونتحرى كافة الأدلة".

وذكرت تقارير إعلامية غير مؤكدة، أن الشاب السوري وصل ضمن الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين تدفقوا على ألمانيا عام 2015، وأن تصريح إقامته انتهى في الأول من أكتوبر.

يذكر أن ألمانيا في حالة تأهب عقب هجمات جهادية وقعت في السنوات الأخيرة، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها.

وكان أكثر هذه الهجمات دموية في 2016 عندما قتل شاب تونسي 23 عامًا، 12 شخصًا عندما سرق شاحنة وصدم بها مرتادي سوق لعيد الميلاد في برلين.

ودعا وزير داخلية مقاطعة هسه بيتر بيوث السكان، إلى عدم التسرع في الاستنتاجات.

وقال: "رغم أن ما حدث يذكّر بالهجمات المروعة في نيس وبرلين، فإن دافع الرجل المحتجز لا يزال غير واضح".

وأضاف أن السلطات الأمنية لم تعثر حتى الآن على أية "علاقة بالهجمات الاسلامية العنيفة".

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