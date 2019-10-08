بلومبرج: البيت الأبيض يبحث الحد من تدفقات رءوس الأموال للصين

أفادت بلومبرج نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري مناقشات بشأن قيود محتملة على تدفقات رءوس الأموال إلى الصين، مع التركيز على الاستثمارات التي نفذتها صناديق التقاعد التابعة للحكومة الأمريكية.



وقالت المصادر، إن ثمة تقدمًا في هذا الإطار منذ ظهور مؤشرات أواخر الشهر الماضي، على أن البيت الأبيض يبحث سبلا لفرض إلغاء إدراج الشركات الصينية من البورصات الأمريكية، وهو ما نفاه لاحقًا المستشار التجاري بيتر نافارو باعتباره أخبارًا كاذبة.



وأورد تقرير بلومبرج اليوم الثلاثاء، أن الإدارة تبحث القيام بمزيد من التدقيق في قرارات مزودي المؤشرات لإضافة شركات صينية تعتبرها لإدارة تنطوي على خطر ملموس على المستثمرين الأمريكيين.



وفي إطار منفصل، قالت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست إن الصين خفضت بالفعل توقعاتها لحدوث تقدم في محادثات التجارة مع واشنطن هذا الأسبوع وإنها ستقلص مدة إقامة وفدها ليلة واحدة.