الكويت والسعودية تبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة

بحث نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، الثلاثاء، مع وكيل وزارة الخارجية السعودية للشئون القنصلية السفير تميم الدوسري، تطورات الأوضاع في المنطقة، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



كما بحث الجانبان- خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية- نتائج اجتماعات الدورة الثانية للجنة القنصلية المشتركة الكويتية السعودية، والتي عقدت في الكويت أمس الإثنين، إلى جانب مناقشة عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.



وفي سياق آخر، اجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم، مع نائب وزير الأمن القومي في الولايات المتحدة الأدميرال ديفيد بيكوسكي؛ حيث بحثا عددا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل زيادة أطر التعاون بينهنا، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.