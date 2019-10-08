السماء تمطر دولارات في روسيا.. والسبب غريب «فيديو»

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو، لرجل أعمال روسي أثار دهشة الحضور خلال مؤتمر "سينيرجي جلوبال لعام 2019" في مدينة سانت بطرسبرج، من خلال جعل السماء تمطر آلاف الدولارات في روسيا.



ويُظهر المقطع المصور، إلقاء الملياردير الروسي إيغور ريباكوف، محاضرته في الندوة حول طرق الاستثمار والهدف منه، وتفاجأ الحضور بدولارات هطلت فوق رءوسهم.



وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن الملياردير فسر دفعه لهذا المبلغ للحضور، قائلًا: "في طفولتي أعطاني والدي دولارًا واحدًا ونصح بزيادته، ومن ثم نقله لشخص آخر".