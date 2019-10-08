لافروف يناقش فى كازاخستان مكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيناقش- خلال زيارته إلى العاصمة الكازاخية نور سلطان- مسائل الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، وتعاون روسيا وكازاخستان في مكافحة الإرهاب.



وذكرت الوزارة- في بيان- أن الطرفين سيركزان على موضوع الأمن الإقليمي، مع مراعاة قرب روسيا وكازاخستان الجغرافي من مناطق النزاع الأساسية في الشرق الأوسط وأفغانستان، مشيرة إلى أن النقاش سيتطرق للتعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، والاتجار بالمخدرات.



وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت- في وقت سابق- أن وزير الخارجية الروسي سيزور كازاخستان يومي 8 و9 أكتوبر الجاري.