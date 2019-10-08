السويسري فيدرير يتأهل لدور الـ16 من بطولة "شنغهاي" للتنس

صعد نجم التنس السويسري، روجيه فيدرير، إلى الدور الثالث من بطولة شنغهاي للأساتذة ذات الألف نقطة، والتي تستمر فعالياتها في الصين، خلال الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر الجاري.



وحقق فيدرير الفوز في مباراته بدور الـ 32، اليوم الثلاثاء، على حساب الإسباني ألبرت راموس - فينولاس بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما (6-2) و(7-6)، لينتظر الفائز من مواجهة البلجيكي دافيد جوفان والكازاخي ميخائيل كاكوشكين في الدور المقبل.



وفي إطار منافسات البطولة، اليوم، لكن بدور الـ 64، تغلب البولندي هربرت أوركاتش على الفرنسي جايل مونفيس بمجموعتين نظيفتين بواقع (6-2) و(7-6)، والإيطالي ماتيو بيريتيني على الألماني يان لينارد شتروف بمجموعتين دون رد تفاصيلهما (6-2) و(6-1).



كما فاز الأمريكي جون إيسنر على الأسترالي ألكس دي مينور بمجموعتين دون مقابل تفاصيلهما (7-6) و(6-4)، والفرنسي لوكا بوي على الصيني جي لي بمجموعتين لواحدة تفاصيلها (6-7) و(6-4) و(6-4)، والأسترالي جون ميلمان على الأرجنتيني جويدو بيا بمجموعتين نظيفتين بواقع (6-3) و(7-5).