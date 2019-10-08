الخميس.. "التضامن" تشارك باليوم العالمي للفتيات

تشهد وزارة التضامن الاجتماعي، بعد غدٍ الخميس، فعاليات الاحتفال بمنتدى فتيات مصر، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال إيجبت، والسفارة الكندية.



يأتي الاحتفال في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتيات، الذي ينطلق في 11 أكتوبر من كل عام، ويتضمن الاحتفال حلقة نقاشية حول قيادة الفتيات في مجال السلامة والقيادة والصحة متضمنة عروضًا حول صحة الفتيات والزواج المبكر وختان الإناث، وسلامة الفتيات في المناطق الحضرية.



وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الجميع يعمل ويسعى لكفالة حقوق الفتيات واليوم العالمي للفتاة، وهذه هي السنة السابعة التي يحتفلون فيها باليوم العالمي للفتاة منذ عام 2012.



وأضافت أن اليوم العالمي للفتاة اقترح من قبل كندا في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وساندت وزيرة المرأة الكندية هذا القرار.