شاهد.. أحمد الفيشاوي يستعد لـ "أشباح أوروبا" داخل الجيم

شارك الفنان أحمد الفيشاوى، جمهوره بصورة من إحدي صالات الرياضة "الجيم"، عبر حسابه الشخصي علي موقع "إنستجرام".



ويواصل الفيشاوى التمارين الرياضية منأجل تصوير فيلمه الجديد "أشباح أوروبا".



ويشارك أحمد الفيشاوى فى أحداث فيلم "أشباح أوروبا" للنجمة هيفاء وهبى بشخصيتين، وهما شقيقان توأم، الأول يأتى من إحدى الدول الأوروبية والآخر يعيش فى مصر، ويقابل هيفاء، ويتورط معها ضمن أحداث العمل.