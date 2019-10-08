الجيش الجزائرى يلقى القبض على إرهابيين بشمال شرق البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابيين اثنين في عملية نفذتها قوات الجيش في ولاية خنشلة (شمال شرق).



وذكرت الوزارة - في بيان - أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية استطلاع بولاية خنشلة، ألقت قوات الجيش القبض على الإرهابيين "د. عبدالمالك" و"ب. الهادي".



وأضافت - في بيانها - أن العملية التي لا تزال متواصلة، وتم خلالها أيضًا توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية وضبط مواد ومعدات لصناعة القنابل التقليدية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المواد الغذائية وأغراض مختلفة.



وأشارت إلى أنه تم في ولاية تمنراست (جنوب) ضبط مركبة رباعية الدفع وبندقية آلية من نوع "كلاشنيكوف" وكمية من الذخيرة تقدر بـ348 طلقة من مختلف العيارات، بالإضافة إلى خزينتين وشريط للذخيرة.



وأوضحت الوزارة أنه تم في ولاية سكيكدة (شمال شرق) ضبط مخبأ للإرهابيين يحتوي على معدات ومواد تدخل في إعداد المتفجرات وأغراض أخرى.



ولفتت إلى أن حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني (تابع للجيش)، أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لـ52 شخصًا بكل من وهران وعين تموشنت (شمال غرب)، في حين تم توقيف 12 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من عين أميناس (جنوب شرق) وبسكرة (شمال شرق).