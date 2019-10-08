الأسهم الأمريكية تسجل أكبر تراجع يومى

تراجعت الأسهم الأمريكية بمستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، إذ أثار تقرير بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجري مناقشات بشأن قيود محتملة على تدفقات رءوس الأموال إلى الصين مخاوف جديدة بشأن نتائج محادثات تجارة رفيعة المستوى هذا الأسبوع.



وتراجع المؤشر داو جونز الصناعى 201.43 نقطة، بما يعادل 0.76 % إلى 26276.59 نقط.



وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعًا 18.39 نقطة أو 0.63% إلى 2920.40 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 58.02 نقطة أو 0.73 % إلى 7898.27 نقطة.