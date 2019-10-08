مدبولي: "عارفين الأعباء ومش بنقول الوضع جميل"

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،:" إحنا مش بنقول إن الوضع جيد وجميل... لا طبعا... عارفين أن فيه تحديات وأعباء كثير ومتحملين مشاكل وبنحاول علي قدر الإمكانيات أن نعمل علي حلها".



جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بمشاركة 8 وزراء، لإلقاء بيان للشعب المصري بشأن الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا أننا ندرك أن هناك مشكلات في الفصول وكثافتها في المدارس، والمستشفيات التى تحتاج استثمارات كثيرة".



ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المواطن لا يزال يعاني من ملف الشوارع الداخلية ونعمل علي حل هذه الإشكالية.