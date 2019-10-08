عبد العال يتواصل مع محافظ أسيوط بشأن إصابة مواطنين بالملاريا

أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنه تواصل مع محافظ أسيوط، بخصوص ما أثير عن إصابة مواطنين بإحدى قرى مركز منفلوط بمرض الملاريا، وأن رئيس الوزراء سيتواصل مع وزيرة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ردا على نائب أسيوط حلمى أبو ركبة والذى قال فى كلمته: "لى طلب واحد، قرية أم القصور بمركز منفلوط فيها حالات إصابة بالملاريا، وهناك 4 حالات توفيت، وكلمنا كل الجهات ومحدش رد علينا".



وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: "أنا تواصلت مع محافظ أسيوط وأكد وجود ملاريا فعلا فى القرية، لكن الـ4 حالات وفاة ليست بسبب الملاريا ولكن بسبب فشل كلوى وكبدى، ورئيس الوزراء سيتواصل مع وزيرة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".