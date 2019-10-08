تعرّف على دور الفاتورة الإلكترونية في الحد من التهرب الضريبي

قال السيد عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي، إن مفهوم الضرائب عند المواطن البسيط أصبح أفضل بكثير مقارنة بالسنوات السابقة، خاصة أن المواطن المصري كان يخشى الضرائب.



وأضاف "عبدالجواد"، خلال لقائه في برنامج "صباحك مصري"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن قنوات الاتصال مفتوحة للكل وهناك توعية بشأن الضرائب، لافتًا إلى أن القانون هو الذي يحدد النسبة التي تطبق طبقًا للشرائح.



وأشار إلى أن التهرب الضريبي وإخفاء النشاط ليس بهما أي مشكلة إطلاقا طالما أنه جاء ليتصالح، لافتًا إلى أن المتهرب سيحاسب بالمبلغ المضاعف إذا لم يسجل في مصلحة الضرائب.