عاجل.. بطل العالم محمد إيهاب يعلن اعتزاله

أعلن محمد إيهاب بطل العالم في رفع الأثقال، اليوم الثلاثاء، اعتزاله اللعبة نهائيًا، عقب قرار الإيقاف الدولي المنتظر لمصر.



وقال إيهاب، في تصريحات صحفية له: وصلت 5 عينات إيجابية جديدة للاعبين المصريين المشاركين في بطولة إفريقيا السابقة.



وتابع: ننتظر قرار الإيقاف عن المشاركة في أي بطولات لمدة عامين، ولن نشارك في أوليمبياد طوكيو 2020، وبالتالي ليس لدي أي طموح للاستمرار في اللعبة، مضيفًا: لم يعد هناك رفع أثقال فى مصر ما استدعى أن أكمل مشواري.



وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قرر إيقاف مصر من المشاركة في كأس العالم في تايلاند شهر سبتمبر الماضي، بسبب تعاطي 7 من اللاعبين الناشئين للمنشطات عام 2016 في واقعة أخرى.



ولم يكشف الاتحاد الدولي وقتها عن مدة العقوبة حتى انتهاء فترة الاستئناف، حيث قد تصل العقوبة إلى عامين.



وأصبحت مصر أمام عقوبة جديدة بسبب العينات الخمس الإيجابية الجديدة في بطولة إفريقيا السابقة.