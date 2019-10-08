بالأعلام والأغاني الوطنية.. كليات جامعة المنيا تستقبل طلابها

استقبلت كليات جامعة المنيا الـ20 أبناءها من الطلبة والطالبات بالأعلام والأغاني الوطنية، إحياءً للذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، الذي قدم فيها رجال القوات المسلحة أرواحهم ودماءهم دفاعًا عن أرض الوطن، مجسدين أسمى قيم الصمود والإصرار في ذكرى تُعد إحدى العلامات المُضيئة في تاريخ مصر الحديث المُحفزة للعطاء والوفاء والانتماء، هذا إلى جانب عرض الكليات لأفلام وثائقية عن أحداث وإنجازات الجيش المصري العريق بمداخل الكليات، بهدف تعميق الانتماء للوطن في أرواح شباب الجامعة.



جاء ذلك في إطار فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية الذي أطلقته جامعة المنيا تخليدًا لذكرى انتصارات أكتوبر تحت شعار "العبور الجديد" برعاية من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس الجامعة، والذي سيتم خلاله تنفيذ العديد من الفعاليات الثقافية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية، والعلمية، والجوالة، والاتحادات الطلابية والأسر، وذلك على مدار شهر أكتوبر حيث يقوم بتنفيذها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالإدارة ومكاتب الكليات.



ومن جانبه، أشار الدكتور مصطفى عبدالنبي إلى أن الجامعة ستقوم بعرض فيلم الممر لطلاب الجامعة الذي تم إنتاجه عام 2019، والذي يُعد أحد الأفلام الدرامية الحربية الوثائقية التي تتناول فترة حرب الاستنزاف من التاريخ المصري، حيث ستقوم الجامعة بعرضه يومي الأربعاء لطلاب الجامعة الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بالقاعة الكبرى للفنون والآداب والمؤتمرات، والخميس لطلاب المدن الساعة الرابعة عصرًا.



وتجدر الإشارة إلى أنه سيبدأ غدًا إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بإطلاق حملات التبرع بالدم لصالح مُصابي العمليات الإرهابية بسيناء، والتي تستمر فعالياتها على مدار الشهر.