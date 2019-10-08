بارزاني: قلقون جدا من التطورات الأخيرة في سوريا

أعرب مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بشمال العراق، عن قلقه حيال الأوضاع في سوريا ومستقبل الأكراد فيها.



وقال بارزاني، فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، إنه أجرى العديد من الاتصالات لمنع تعرض المناطق الكردية بسورية لكوارث أخرى في ضوء التطورات المتلاحقة هناك.



وأضاف:"قلقون جدًا من التطورات الأخيرة في كردستان الغربية (كردستان سوريا)، نحن على اتصال بالعديد من القنوات وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تعرض السكان لأي كوارث أخرى".



وكان بارزاني، قد طالب وزير الخارجية الروسي في لقائهما ليلة أمس بأن تلعب روسيا دورها لمنع تعميق آلام الشعب الكردي في سوريا.



وقررت أمريكا، أمس سحب قواتها من قاعدتي تل ابيض ورأس العين الواقعتين شرق الفرات، فيما أعلنت تركيا اكمال استعداداتها لانطلاق عملياتها العسكرية للدخول إلى المنطقة.