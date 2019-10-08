القليوبية تناقش التجربة الرائدة لمعالجة المياه الرمادية

ناقش محافظ القليوبية التجربة الرائدة لمعالجة المياه الرمادية وإعادة استخدامها في ري الحدائق والمتنزهات وذلك في إطار إستراتيجية الدولة للحفاظ على المياه واستغلال كل قطرة منها وعدم إهدارها لكونها تساوي الحياة وتمثل جزء من أمن مصر القومي.



وقال المحافظ إن "المياه الرمادية" هي المياه التي تخرج من المغاسل وأحواض الاستحمام والغسالات وتتميز بأنها لا تحتوي على مواد عضوية ويمكن معالجتها وإعادة استخدامها مرة أخرى.



ومن جانبه، أكد محافظ القليوبية على سعادته للتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتطبيق هذه التجربة الرائدة في أحد المساجد وأحد المدارس أو مراكز الشباب كنموذج يصلح تعميمه لإعادة استغلال المياه الرمادية.



وأضاف أن مشروع معالجة المياه الرمادية تجربة غير مسبوقة خاصة أن مصر من الدول التي تستهدف الحفاظ على المياه، مشيرًا أن استعادة المياه الرمادية لتكون صالحة للاستخدام مرة أخرى تجربة ناجحة من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة والحفاظ على المياه النظيفة لأغراض الشرب فقط دون إهدارها في أي أغراض أخرى كري الحدائق وخلافه.



وأوضح أن تكلفة تحلية المياه مرتفعة للغاية لذا يجب البدء في المحافظة على كل قطرة مياه واعتبار هذه القضية على قمة أولوياتنا في الفترة القادمة.