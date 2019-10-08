تنظيم ورشة "رسم" احتفالًا بذكرى أكتوبر بثقافة أسوان

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقتفة أسوان، حيث أقام قصر ثقافة كوم أمبو ورشة فنية فى الرسم رسم بمناسبة احتفالات أكتوبرتدريب عبير رمضان وذلك بإستخدام الألوان الفلوماستر وورق الكانسون.



ونظم قصر ثقافة أسوان محاضرة "الانتماء وحب الوطن" ألقتها ليلى ابراهيم مدير استعلامات اسوان سابقا، تناولت خلالها يجب على الفرد أن يسلك كل السلوكيات الايجابية والتى من واجبها أن تخلق فيه شخصًا منتميًاو محبًاو مخلصًا لوطنهو مدافعًا عنه من أي عدو أو ضرر، والمشاركة فى الأعمال التطوعية والخيرية التي تخدم المجتمع، والالتزام بالقوانين والقواعد السلوكيةوالانضباط في العملواختيار أسلوب الحوار الواعي في حلّالمشاكل والنزاعات التي تقع بين الأفراد والجماعات، واحترام عادات وتقاليد وأعراف المجتمع والالتزام بالرموز الوطنية وكل ما يندرج تحت هذه الرموز مثل الاعتزاز بالوطن، ومشاركة أبناء الوطن بأفراحهم وأحزانهم.



ونفذت مكتبة ابوالريش للطفل والشباب محاضرة بعنوان " كيفية حماية البيئة من التلوث" ألقاتها هبة مندور بحماية البيئة باسوان، تحدثت عن مفهوم البيئة، وهناك عدد من أنواع التلوث مثل تلوث الهواء، وتلوث المياه، وتلوث التربة، وتلوث الضوضاء، والتلوث الحراري، والتلوث الإشعاعي ويجب السيطرة عليها، ويجب الحد من تلوث المياه لأنه يخلق مشاكل في النظام البيئي للمحيطات ويؤذي الحيوانات، والحياة النباتية التي تعتمد على المحيطات والأنهار من أجل بقائها، وايضا تلوث الأرض وهو تلوث التربة وتأثيره على الحياة البرية حيث تتضرر الطبقة العليا من التربة، ويحدث بسبب الإفراط في استخدام الأسمدة الكيماوية، والمصادر الصناعية، ومعالجة مياه الصرف الصحي والقمامة والنفايات ومصادر الإنشاءات.



وأقامت مكتبة الطفل والشباب بأدندان محاضرة بعنوان "شخصية الرسول (ص)" ألقاها محمد صالح عبده بالتربية والتعليم، قال كان رسول الله (صلّى) أرحم الناس بالناس، حيث إن رسالة الإسلام جاءت رحمة للبشرية وإنقاذا للناس من ظلمات الشرك، وأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم، وذلك رحمة بأمته لأنها ستقتدي به من بعده، وكان يكره ما يشق على المسلمين ويتعبهم كأن المشقة واقعة عليه، وكان من أهم ما يميز شخصية رسول الله عدله المطلق وكان مثالا يقتدى به في التواضع.