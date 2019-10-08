السيسي: تحقيق الأمن والاستقرار يمثل أولوية استراتيجية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي "أكدنا أن تحقيق الأمن والاستقرار يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لنا جميعًا تستدعي التكاتف من أجل الحفاظ عليها وتأمينها، وبدونه لا يمكن أن نجني ثمار آلية التعاون الثلاثي، وجددنا دعمنا في هذا السياق للجهود التي تقوم بها الحكومة القبرصية من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية القبرصية، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".



وأضاف "تناولنا الدور الذي يمكن أن تلعبه آلية التعاون الثلاثي في تحقيق قدر أكبر من التقارب بين الدول العربية والدول الإفريقية من جانب ودول الاتحاد الأوروبي من جانب آخر، خاصة بعد النجاح الذي حققته القمة العربية الأولى بمدينة شرم الشيخ في فبراير 2019، ومع قرب موعد انعقاد الدورة الرابعة من قمة الاتحاد الأوروبي للعالم العربي المقرر انعقادها في أثينا يومي 29 و30 أكتوبر 2019، وفي ضوء بدء تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والأهمية التي توليها مصر للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تجعل منها بوابة عبور لكثير من المنتجات العالمية للنفاذ إلى السوق الإفريقية بقدرات تنافسية عالية إذا ما حصلت على شهادة المنشأ.



وتوجه الرئيس في ختام كلمته بخالص الشكر لكل من الرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان، على الدور المحوري والبصيرة النافذة والاقتناع الصادق بأهمية الارتقاء بآلية التعاون الثلاثي والانطلاق بها إلى آفاق أوسع، في إطار من الحرص المتبادل على تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.