صحة الدقهلية تتسلم سيارة نقل أمصال وطعوم

أعلنت محافظة الدقهلية عن استلام مديرية الصحة سيارة نقل أمصال وطعوم.



وأوضحت المحافظة أن السيارة ستقوم بنقل الحصة الشهرية من الأمصال والطعوم من وزارة الصحة بالقاهرة لمديرية الصحة بالمحافظة والتي تقوم بدورها بتوزيعها على مخازن مديرية الصحة والإدارات الصحية بالمراكز.



وأكد محافظ الدقهلية أن سيارة نقل الأمصال تأتي في إطار اهتمام الدولة بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمواطنين وتوفير خدمة متميزة وتلبية احتياجات المنظومة الصحية.



من جانبه، أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن سيارة نقل الأمصال والطعوم وقيمتها حوالي مليون جنيه تأتى في إطار تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة للحفاظ على سلامة مستلزمات العلاج.