الحكومة تعلن مراجعة معايير الاستبعاد من بطاقات التموين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستراجع جميع المعايير والقواعد المتعلقة باستبعاد غير المستحقين من التموين، قائلا: "القواعد الحالية أى حد فكر فيها يقول إنها طبيعية ولكننا سنراجع جميع المعايير".



وأوضح "مدبولي" خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، أن مخصصات التموين تم إثارة العديد من النقاشات حولها، وبوضوح شديد الدولة لم تخفض مخصصات التموين، فالأرقام زادت من 35 مليارًا عام 2014 إلى 89 مليارًا في هذا العام وكانت 86 مليارًا العام الماضي.



وقال "مدبولي": "كل الناس بتقول إن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، لذلك كان لا بد من تحديد المستحق من غير المستحق، وعملنا ميكنة لكل البطاقات، ومع بدء عملية الميكنة وجدنا أن هناك العديد من البطاقات مكررة وفيها أرقام قومية ومستفيدين غير موجودين".



وتابع: "كان هناك 81 مليون مواطن يستفيدون من الخبز، و67 مليون مواطن من السلع التموينية، وكانت تصرف لهم مخصصات مالية، ومع عملية التنقية والاستهداف أصبح هناك الآن 70 مليون مواطن يصرفون الخبز و63 مليون مواطن في التموين".



وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه من الطبيعي مع تطبيق نظام جديد أن يتم حذف بعض الناس، واستقبلنا التظلمات، وبلغ إجمالي من تم إعادتهم بسبب التظمات 1.8 مليون مواطن، لافتًا إلى أنه في الفترة الحالية اتخذت الحكومة قرارًا جديدًا بإبلاغ من سيتم حذفه قبلها بشهر، على أن يتم البت في تظلمه خلال أسبوعين.