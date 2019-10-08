"الريلا" ينظم تدريبًا لشباب 12 دولة إفريقية بـ "شرم الشيخ"

تحت رعاية وبحضور الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١ مصر، افتتحت برنامج فعاليات معسكر الرايلا لتنمية مهارات القيادة لدى الشباب والذي يأتي ضمن الأنشطة التدريبية التي ينظمها روتاري مصر للمساهمة في تنمية المهارات والمواهب لدى شباب أفريقيا والتي تعقد للمرة الأولى على هامش فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لروتاري مصر لدول أفريقيا، والذي حمل شعار "ابتكر – تواصل" وعقد في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.



ومن جهته، قال الدكتور شريف والي محافظ روتاري مصر، إن البرنامج يقام على مدار ٤ أيام بمشاركة ممثلين من 12 دولة أفريقية هي كوت ديفوار والكاميرون وغينيا والأردن ولبنان وكينيا ونيجيريا وملاوي وموريشوس وتونس وزيمبابوي ومصر، كما لفت إلى أن البرنامج يسعى لدعم تبادل الخبرات والثقافة والتقارب بين شعوب القارة الأفريقية، وذلك خلال فعاليات الورشة التي ضمت عديد من خبراء التدريب منهم الدكتور حسام فرحات والمهندس محمد البيلي والمذيع محمد سويلم وداليا الصاوي ونور الزيني.



فيما تحدثت داليا سامي رئيس لجنة الرايلا بالمنطقة الروتارية ٢٤٥١ مصر، عن أعمار الشباب المشاركين والتي تترواح بين ١٨ عام و٣٠ عام، كما أكدت المشاركين يحصلون على برنامج تدريبي مكثف يضم مجموعة من ورش العمل المختلفة، والتي تهدف جميعها لتنمية القدرات والمهارات القيادية لدى الشباب المشاركين في المؤتمر.



من جهته، قال أيمن نزية رئيس مؤتمر المنطقة الروتارية ٢٤٥١ لعام 2019- 2020 إن ورش العمل التي عقدت على هامش فعاليات المؤتمر تناولت العديد من الموضوعات منها ريادة الأعمال والاتصال الفعال وبناء فريق عمل والقيادة، كما أكد أن البرنامج لم يخلوا من بعض الأنشطة الترفيهية وكذلك السياحية حيث حظى المشاركين في المعسكر على زيارة لمعالم شرم الشيخ لدعم السياحة في مصر.



فيما أدارت نور الزيني رئيس نادي روتاري كايرو رويال، المحاضر بالجامعة الأمريكية، ورشة العمل التي نظمتها لجنة الرايلا بالمنطقة الروتارية 2451 تحت عنوان "اكتشف افريقيا الفرص والتحديات" وذلك من خلال ألعاب المحاكاة، حيث تعتمد "الزيني" في منهجها التدريبي على التفاعل بين المشاركين في التدريب لكسر الجمود وتحفيزهم على تعزيز الاستفادة من المعلومات المتاحة في التدريب من خلال التفاعل.



واسهتلت "الزيني" المحاضرة بتقسيم المشاركين إلى فرق عمل بهدف تعزيز التواصل الفعال بين الشباب الأفريقي المشاركين في المحاضرة وتحفيزهم لتنمية مهارات الإبداع والتفكير والقيادة من خلال التفاعل مع الأسئلة وألعاب المحاكاة والنماذج والسرد الذي شهدته الورشة، والتي اختتمها بدعوتهم لتدوين الكلمات التشجيعية لبعضهم البعض، أملًا في أن تصبح رسائل من شأنها المساهمة على مساعدتهم لاستكمال مسيرتهم وتحقيق أحلامهم ونجاحاتهم في مختلف المجالات.