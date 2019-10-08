أستاذ علوم سياسية: القمة الثلاثية هدفها ازدهار منطقة شمال المتوسط

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية، إن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، هي القمة السابعة منذ عام 2014 وحتى عام 2019، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا قبرصيًا يونانيًا مصريًا رائعًا، وبه تكامل إقليمي.



وأشار "سنجر"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية رسمت سياسة خارجية نشطة مع الدولة القبرصية واليونانية لبناء تكامل اقتصادي يتعلق بإنشاء منطقة اقتصادية باستغلال الغاز الطبيعي، وطرح مشروعات الطاقة برؤية قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لدعم الاقتصاد القبرصي واليوناني والمصري، وازدهار منطقة شمال المتوسط.



وأوضح "سنجر"، أن أبرز ملفات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان بحث الجهود الحثيثة لمكافحة الإرهاب، ومحاربة كل التحديات التي تمثل تهديدًا للأمن القومي المصري والقبرصي واليوناني.