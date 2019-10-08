السياحة: لابد من استثمار العلاقة القوية مع قبرص واليونان

كشف على المانسترلى عضو غرفة شركات السياحة، إنه لابد أن يقوم المستثمرين ورواد الأعمال على الاستفادة من العلاقات القوية بين رؤساء الثلاث دول مصر وقبرص واليونان لنمو الأعمال والاستثمارات وزيادة الوفود السياحية البينية.



وأضاف المانسترلى أن جميع الظروف مهيأة لتطوير هذا التعاون ومبادرة العودة للجذور هي الخطوة الأولى لبداية مرحلة جديدة للعلاقات بين الدول الثلاث مصر وقبرص واليونان، كما أن اليونان وقبرص يحتلان مكانة عظيمة فى تاريخ الاسكندرية، مضيفا أن هناك جاليات كبيرة من اليونان وقبرص كانت تعيش فى مدينة الاسكندرية ولا يزال الكثير منهم يرتبطون بالكثير من أهالى الإسكندرية ويأتون لزيارة الشوارع والمناطق القديمة التي كانوا يعيشون فيها قبل ترك المدينة وهناك مقابر لذويهم داخل المدينة ياتون خصيصا لزياراتها.



وقد شارك اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القمة الثلاثية التي تجمع بين مصر واليونان وقبرص بالقاهرة، لمناقشة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.